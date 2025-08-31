Россияне могут вернуть деньги за плохую квартиру

Адвокат Зуй: россияне могут вернуть деньги за квартиру при серьезных дефектах
Покупатели новостроек в России вправе вернуть деньги за квартиру с хронической сыростью, черным грибком или серьезными трещинами в стенах, рассказала адвокат Ирина Зуй. По ее словам, при выявлении серьезных дефектов, делающих жилье непригодным для жизни, закон позволяет не только требовать устранения проблем, но и расторгать договор с возвратом всей суммы.

«Существенные недостатки — это не мелкие недочеты: если сырость и грибок появляются постоянно, трещины угрожают обрушением, а стены перекошены настолько, что невозможно поставить мебель, закон дает право на расторжение договора. Жилье считается непригодным, если недостатки неустранимы, требуют чрезмерных затрат или возникают вновь после ремонта», — пояснила Зуй Life.ru.

Ранее Верховный суд России расширил права покупателей новостроек и их правопреемников, признав за ними возможность требовать устранения строительных недостатков или компенсации от застройщика. Это правило действует в течение пятилетней гарантии с момента передачи жилья и распространяется на всех владельцев, если квартира была куплена для личных нужд, а дефекты выявлены в гарантийный срок.

