Главный общественник ДНР отметил подвиги отряда Кадырова

Во время перекрестного огня кадыровец, рискуя жизнью, спас ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал о работе спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова при освобождении Донецкой Народной Республики. Во время перекрестного огня кадыровец, рискуя жизнью, спас ребенка. Кофман находится в Свердловской области с рабочим визитом.

«Хочу отметить работу чеченских военных. Шли ожесточенные бои в Донбассе. Во время перекрестного огня на поле боя появился ребенок. Чеченский солдат, не раздумывая ни секунды, рискуя собственной жизнью, вытащил ребенка из-под обстрела. И таких историй много», — сказал Кофман.

По словам общественника, чеченцы относятся с теплотой к детишкам. «Я наслышан, что на Кавказе очень любят детей. Я смог убедиться в этом на собственном опыте. Во время раздачи гуманитарной помощи чеченцы в первую очередь интересовались, есть ли питание у детей, состоянием их здоровья, а также всегда угощали вкусняшками», — поделился Кофман.

Ранее URA.RU писало, что главный общественник ДНР назвал сроки взятия Краматорска. Украинские националисты продолжают сопротивление, но словам Кофмана, контроль над городом будет взят в течение месяца-двух.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ.