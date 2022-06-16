Бойцы российской армии штурмуют Краматорск

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В Краматорске идут тяжелые бои Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Краматорск, где украинские нацисты продолжают сопротивление, будет взят в течение месяца. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом.

«Идут тяжелые бои в городе, за сам город. Краматорск в любом случае будет нашим. Город будет взят в короткий срок — месяц-два, а может и раньше», — поделился Кофман.

Ранее URA.RU писало, что беженцы из Донбасса не хотят возвращаться домой, потому что на Урале для них созданы благоприятные условия. Свердловские власти предоставляют беженцам Донбасса жилье и рабочие места.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.

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Краматорск, где украинские нацисты продолжают сопротивление, будет взят в течение месяца. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом. «Идут тяжелые бои в городе, за сам город. Краматорск в любом случае будет нашим. Город будет взят в короткий срок — месяц-два, а может и раньше», — поделился Кофман. Ранее URA.RU писало, что беженцы из Донбасса не хотят возвращаться домой, потому что на Урале для них созданы благоприятные условия. Свердловские власти предоставляют беженцам Донбасса жилье и рабочие места. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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