Бойцы российской армии штурмуют Краматорск

В Краматорске идут тяжелые бои Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Краматорск, где украинские нацисты продолжают сопротивление, будет взят в течение месяца. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом.

«Идут тяжелые бои в городе, за сам город. Краматорск в любом случае будет нашим. Город будет взят в короткий срок — месяц-два, а может и раньше», — поделился Кофман.

Ранее URA.RU писало, что беженцы из Донбасса не хотят возвращаться домой, потому что на Урале для них созданы благоприятные условия. Свердловские власти предоставляют беженцам Донбасса жилье и рабочие места.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.