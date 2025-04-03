В Верхней Пышме смонтирована первая металлическая ферма корпуса пусконаладки поездов для ВСМ

В Верхней Пышме (Свердловская область) «Синара-Девелопмент» начала сборку металлокаркаса нового производственного корпуса завода «Уральские локомотивы». Там будет проводиться пусконаладка электропоездов. Общая площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Корпус войдет в комплекс по производству высокоскоростных поездов (ВСП), который построят до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе компании «Синара-Девелопмент».
«На объекте полностью завершено устройство временных железнодорожных путей, буронабивных свай основного каркаса и силового пола. Заканчивается установка подбетонки под фундаменты, ростверков, цокольных балок, смонтировано 125 колонн из 139, залито свыше 3 тысяч кубометров бетона. Более чем на половину выполнена обратная засыпка фундаментов», — рассказал гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Он добавил, что инженерная подготовка объекта близится к финалу.
В корпусе будут объединять вагоны в состав, подключать межвагонные инженерные сети, проверять на герметичность переходы. Также там будут проводить высоковольтные и низковольтные испытания, имитирующие движение поезда в реальных условиях.
Здание наряду с корпусом для формирования компонентов кузова, испытательным центром тягового привода, конструкторским центром, административным корпусом будет входить в комплекс по изготовлению высокоскоростных поездов (ВСП) на базе завода «Уральские локомотивы». Старт проекту по производству высокоскоростных поездов дал Владимир Путин 15 февраля 2024 года.
«Параллельно со строительством зданий идет комплектация нового производственного комплекса: проектируется стендовое оборудование, заказывается сложная оснастка и обрабатывающие центры. Одновременно предприятия-поставщики приступили к изготовлению опытных образцов комплектующих изделий для высокоскоростного поезда. В целом реализация проекта движется в соответствии с утвержденным графиком», — отметил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.
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