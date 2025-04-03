В Свердловской области выросли цены на бензин

В Свердловской области за месяц бензин АИ-95 подорожал на 0,36%
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Сильнее всего за месяц подорожал АИ-95
Сильнее всего за месяц подорожал АИ-95 Фото:

В Свердловской области за март подорожали все виды бензина. Наибольший рост в цене произошел для АИ-95, статистику опубликовал Свердловскстат.

Топливо АИ-95 к концу марта стало стоить 59,82 рубля за литр в среднем (+0,36%), тогда как на начало марта стоимость составляла 59,60 рубля в среднем. АИ-92 подорожал на 0,28% — до 55,50 рубля в среднем.

Дизельное топливо выросло в цене на 0,14% — до 70,92 рубля в среднем. Меньше всего прирост цены произошел для АИ-98, литр можно было заправить за 82,55 рубля в среднем (+0,08%).

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В Свердловской области за март подорожали все виды бензина. Наибольший рост в цене произошел для АИ-95, статистику опубликовал Свердловскстат. Топливо АИ-95 к концу марта стало стоить 59,82 рубля за литр в среднем (+0,36%), тогда как на начало марта стоимость составляла 59,60 рубля в среднем. АИ-92 подорожал на 0,28% — до 55,50 рубля в среднем. Дизельное топливо выросло в цене на 0,14% — до 70,92 рубля в среднем. Меньше всего прирост цены произошел для АИ-98, литр можно было заправить за 82,55 рубля в среднем (+0,08%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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