В Свердловской области выросли цены на бензин

Сильнее всего за месяц подорожал АИ-95
В Свердловской области за март подорожали все виды бензина. Наибольший рост в цене произошел для АИ-95, статистику опубликовал Свердловскстат.
Топливо АИ-95 к концу марта стало стоить 59,82 рубля за литр в среднем (+0,36%), тогда как на начало марта стоимость составляла 59,60 рубля в среднем. АИ-92 подорожал на 0,28% — до 55,50 рубля в среднем.
Дизельное топливо выросло в цене на 0,14% — до 70,92 рубля в среднем. Меньше всего прирост цены произошел для АИ-98, литр можно было заправить за 82,55 рубля в среднем (+0,08%).
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