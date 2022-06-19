В Екатеринбурге осудят членов преступной группировки, обвиняемых в организации проституции и вымогательствах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении членов преступной группировки, обвиняемых в организации проституции и вымогательствах. Фигурантами дела являются 19 местных жителей, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Задержанные обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных в том числе с вовлечением девушек в занятие проституцией и вымогательством. Под угрозой физической расправы у потерпевших было похищено имущество и денежные средства на сумму порядка 10 миллионов рублей. Обратившимся в органы внутренних дел за помощью гражданам оказывалась государственная защита», — рассказал Горелых.

По данным регионального МВД, сообщество было создано в 2018 году. Статьи УК РФ, по которым возбуждено уголовное дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области мошенники используют перевозящих деньги курьеров, чтобы обманывать пенсионеров, которых убеждают, что их родственники попали в ДТП. Водители, которые развозят курьеров по точкам, автоматически становятся соучастниками преступлений.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых