Свердловская полиция раскрыла схему работы курьеров-грабителей

Мошенники убеждают пенсионеров отдать деньги молодым курьерам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области мошенники используют перевозящих деньги курьеров, чтобы обманывать пенсионеров, которых убеждают, что их родственники попали в ДТП. Пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых обратился к молодежи, которая ищет себе «непыльную» подработку.

«Мошенники звонят пенсионерам в ночное время и ошарашивают тревожной новостью о том, что их дочь, сын, внук, внучка допустили страшную аварию. Злоумышленники направляют, чтобы забрать деньги, тех самых курьеров — расходный материал, который им абсолютно не жалко. Представителями МВД задержано 19 курьеров», — рассказал Горелых URA.RU.

Он отметил, что водители, которые развозят курьеров по точкам, автоматически становятся соучастниками преступлений. Мошенники рискуют получить 10 лет лишения свободы. При этом молодые люди не смогут избежать наказания, если скажут, что не знали о нарушении закона.

Новая схема мошенничества заключается в том, что аферисты звонят пенсионерам среди ночи и говорят, что их родственник стал виновником аварии и, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить силовикам крупную сумму денег. Деньги забирают молодые курьеры, которых задерживают чаще всего.