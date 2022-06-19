Два человека оспаривают власть Росатома над челябинским городом

На место экс-мэра Евгения Сычева (на фото) нацелились два претендента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

В борьбе за пост главы Трехгорного примут участие два кандидата. Об этом сообщили URA.RU в мэрии города. Трехгорный является одним из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации «Росатом».

«Документы для участия в конкурсе принимались с 10 по 17 июня. На него заявились Громенко Данила Анатольевич и Первухин Олег Владимирович. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Трехгорного городского округа назначен на 19 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации ЗАТО.

Первухин работает заместителем директора Трехгорненского технологического института по директора по административно-хозяйственной деятельности. Громенко в конце марта сложил полномочия депутата городского собрания, чтобы занять должность первого вице-мэра города. После ухода руководившего ЗАТО Евгения Сычева на должность советника градообразующего предприятия, он исполняет обязанности главы. По данным URA.RU, Громенко является фаворитом будущих выборов.

О смене власти в Трехгорном заговорили в декабре 2021 года, когда конфликт Сычева с местными депутатами выплеснулся на уровень области. Приехавшая в город согласительная комиссия не смогла урегулировать противоречия, и конфликт разгорелся с новой силой. В середине мая Сычев сообщил своей грядущей отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод». После этого был начался конкурс на нового мэра.

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