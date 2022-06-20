20 июня 2022

Свердловские власти дадут миллионы на спасение сельской медицины

© Служба новостей «URA.RU»
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Минздрав региона установит 18 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов Фото:

Свердловский минздрав заключил государственный контракт на поставку и установку 18 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На реализацию проекта выделят 159 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Минздрав региона установит 18 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов из металла. На поставку и установку выделят 159 миллионов рублей. Один из новых модульных ФАП установят в этом году в поселке Лесозавод, который находится в 7 км от Асбеста», — сказано в сообщении.

Развитие сети модульных ФАП в Свердловской области помогает решать вопрос территориальной доступности медицинской помощи населению отдаленных районов. На сегодняшний день в регионе работают 580 фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее агентство писало, что в деревне Поварня (Свердловская область) может закрыться единственный фельдшерско-акушерский пункт. Жители деревни возмущаются, что им придется добираться до ближайшего ФАПа в село Косулино, куда не ходит общественный транспорт.

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Свердловский минздрав заключил государственный контракт на поставку и установку 18 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На реализацию проекта выделят 159 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Минздрав региона установит 18 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов из металла. На поставку и установку выделят 159 миллионов рублей. Один из новых модульных ФАП установят в этом году в поселке Лесозавод, который находится в 7 км от Асбеста», — сказано в сообщении. Развитие сети модульных ФАП в Свердловской области помогает решать вопрос территориальной доступности медицинской помощи населению отдаленных районов. На сегодняшний день в регионе работают 580 фельдшерско-акушерских пунктов. Ранее агентство писало, что в деревне Поварня (Свердловская область) может закрыться единственный фельдшерско-акушерский пункт. Жители деревни возмущаются, что им придется добираться до ближайшего ФАПа в село Косулино, куда не ходит общественный транспорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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