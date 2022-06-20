20 июня 2022

Мэр Екатеринбурга заморозил восстановление Краснознаменной группы. Ее хотят вернуть на Плотинку

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Демонтаж стелы Ордена Ленина на Плотинке -Плотине Городского пруда реки Исеть Екатеринбург , краснознаменная группа, демонтаж стелы
Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году Фото:

Администрация Екатеринбурга заморозит восстановление Краснознаменной группы — легендарного памятника времен СССР, демонтированного в 2013 году. Об этом во время своего отчета перед гордумой заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

Краснознаменную группу хотят восстановить на площади Первой Пятилетки на Уралмаше (площадка победила в общегородском опросе), хотя ее историческое место — Плотинка. Невозможность возвращения группы в центр города власти объясняли гидротехническими ограничениями — Плотинке нужен капремонт.

Колесников попросил предоставить ему время на проведение собственной экспертизы. «Хорошо, давайте», — ответил Орлов.

Краснознаменная группа появилась на Плотинке в 1974 году — после того, как Свердловск получил высшую награду СССР — Орден Ленина. В 2013-м конструкцию спилили, сочтя ее устаревшей. Это спровоцировало недовольство широкого слоя горожан. Через несколько лет власти заговорили о том, что группу восстановят, но не на прежнем месте — поскольку Плотинке, как гидротехническому сооружению, необходим капремонт. Сейчас Краснознаменная группа находится на реставрации в Первоуральске.

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Администрация Екатеринбурга заморозит восстановление Краснознаменной группы — легендарного памятника времен СССР, демонтированного в 2013 году. Об этом во время своего отчета перед гордумой заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. Краснознаменную группу хотят восстановить на площади Первой Пятилетки на Уралмаше (площадка победила в общегородском опросе), хотя ее историческое место — Плотинка. Невозможность возвращения группы в центр города власти объясняли гидротехническими ограничениями — Плотинке нужен капремонт. Колесников попросил предоставить ему время на проведение собственной экспертизы. «Хорошо, давайте», — ответил Орлов. Краснознаменная группа появилась на Плотинке в 1974 году — после того, как Свердловск получил высшую награду СССР — Орден Ленина. В 2013-м конструкцию спилили, сочтя ее устаревшей. Это спровоцировало недовольство широкого слоя горожан. Через несколько лет власти заговорили о том, что группу восстановят, но не на прежнем месте — поскольку Плотинке, как гидротехническому сооружению, необходим капремонт. Сейчас Краснознаменная группа находится на реставрации в Первоуральске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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