Ученые Челябинска нашли связь опасной болезни и проблем кишечника

Исследования челябинских ученых помогут семьям, где есть дети-аутисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые из Челябинска выявили маркеры в желудочно-кишечном практе, которые уточняют клинический диагноз детей с аутизмом. Это позволит применять для каждой подгруппы пациентов свои методы лечения, рассказали URA.RU в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ).

«Мы выяснили, что у большинства аутистов есть те или иные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Больших сдвигов в развитии ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС) можно добиться, если нормализовать микробиом кишечника. В том числе так можно снизить проявления агрессивности пациента», — отметила доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии биологического факультета ЧелГУ Юлия Филиппова.

Биолог изучает природу происхождения аутизма, чтобы его точно диагностировать и выбирать эффективное лечение. В докторской диссертации ученая исследовала связь по оси «микробиота кишечника — иммунная система — мозг». Филиппова выяснила, что кишечные бактерии участвуют в передаче сигналов с помощью нейронов к центральной нервной системе. Это меняет связи нервных клеток в мозге и, в целом — поведение человека.

Первоначальный анализ поведения разных людей с диагнозом аутизма позволил сделать дальнейшие выводы. Из них следует, что классические медикаментозные методы лечения требуют переосмысления в пользу психолого-педагогической коррекции.

В ходе научного эксперимента биологи начали создавать методику по изменению питания пациентов с РАС. Есть первые успешные результаты. Достижения стали возможны при поддержке инициативных родителей, Комитета социальной политики Челябинска и сотрудников челябинского социально-реабилитационного центра «Здоровье».

Привлекать исследователей к решению важнейших задач общества — такую цель преследуют в России в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Работа ученых создает основу для устойчивого развития регионов. Опора на инновации важна в ходе усиления политики по импортозамещению.

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