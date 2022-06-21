Илья Медведев получил партийный билет «Единой России»

21 июня 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак вручил партийный билет «Единой России» Илье Медведеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сын заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев вступил в «Единую Россию», партийный билет ему вручил Андрей Турчак. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России». «Все знают, как молодежь «Единой России» себя проявила во время пандемии, когда оказывала помощь врачам и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Наши волонтеры сейчас помогают мирным жителям на Донбассе и беженцам, находящимся на территории России. Но партия — это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации. И я уверен, что твой пример подтолкнет молодых ребят принять решение и вступить в «Единую Россию», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его слова приведены на сайте партии. Илья Медведев выделил, что в текущей ситуации он считает необходимым вступление в партию. Он отметил, что планирует заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства. Кроме того, он намерен налаживать процессы в сфере импотозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса. Партия «Единая Россия» была образована в 2001 году и является крупнейшей партией Российской Федерации. Дмитрий Медведев является председателем партии с 2012 года. На парламентских выборах 2021 года партия сохранила конституционное большинство, получив 324 места. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сын заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев вступил в «Единую Россию», партийный билет ему вручил Андрей Турчак. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России». «Все знают, как молодежь «Единой России» себя проявила во время пандемии, когда оказывала помощь врачам и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Наши волонтеры сейчас помогают мирным жителям на Донбассе и беженцам, находящимся на территории России. Но партия — это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации. И я уверен, что твой пример подтолкнет молодых ребят принять решение и вступить в «Единую Россию», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его слова приведены на сайте партии. Илья Медведев выделил, что в текущей ситуации он считает необходимым вступление в партию. Он отметил, что планирует заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства. Кроме того, он намерен налаживать процессы в сфере импотозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса. Партия «Единая Россия» была образована в 2001 году и является крупнейшей партией Российской Федерации. Дмитрий Медведев является председателем партии с 2012 года. На парламентских выборах 2021 года партия сохранила конституционное большинство, получив 324 места.