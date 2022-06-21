Исследование: 8% водителей в ХМАО купили права

22 июня 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

И только 65% водителей смогли сдать на права с первого раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти 8% водителей ХМАО признались, что купили водительские права. Эти данные приводятся в исследовании автомобильного сайта ДРОМ. «В рейтинге ХМАО находится на 19-й строчке. В округе водительское удостоверение купили 7,8% респондентов. Больше всего автолюбителей, которые признались в покупке прав, ездят сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%», — сообщается в исследовании ДРОМ. Также в исследовании сообщается, что только две трети претендентов на права в ХМАО смогли сдать экзамен с первого раза. А 4% респондентов ответили, что на сдачу экзамена им потребовалось более трех попыток. Ранее URA.RU сообщало, что юристы из ХМАО чаще всего врут коллегам на работе. Агентство HeadHunter провело исследование, как часто сотрудники врут на работе. В этом рейтинге ХМАО оказалось на третьем месте среди других регионов России. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Почти 8% водителей ХМАО признались, что купили водительские права. Эти данные приводятся в исследовании автомобильного сайта ДРОМ. «В рейтинге ХМАО находится на 19-й строчке. В округе водительское удостоверение купили 7,8% респондентов. Больше всего автолюбителей, которые признались в покупке прав, ездят сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%», — сообщается в исследовании ДРОМ. Также в исследовании сообщается, что только две трети претендентов на права в ХМАО смогли сдать экзамен с первого раза. А 4% респондентов ответили, что на сдачу экзамена им потребовалось более трех попыток. Ранее URA.RU сообщало, что юристы из ХМАО чаще всего врут коллегам на работе. Агентство HeadHunter провело исследование, как часто сотрудники врут на работе. В этом рейтинге ХМАО оказалось на третьем месте среди других регионов России.