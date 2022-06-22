Пьяный пермский рабочий спалил вагончик с тремя коллегами внутри

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина поджег бытовку на лесной делянке в Пермском крае, в которой спали трое рабочих после совместного застолья. Спастись удалось только одному, сообщила пресс-служба СК СУРФ по Пермскому краю.

«В бытовке на лесной делянке трое жителей поселка Керчевский Чердынского района и житель города Соликамска, приехавшие на работу, распивали спиртные напитки. На почве личной неприязни между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них взял емкость, разлил в помещении бытовки горючую жидкость и совершил поджог», — написано на сайте управления.

Во время пожара двое мужчин погибли, третий потерпевший смог выбраться из вагончика, дошел до ближайшей лесопилки и сообщил о случившимся. Злоумышленник пытался скрыться и попросил своего брата приехать за ним и отвезти в Соликамск. Но полиция и следователи в скором времени установили местонахождение вахтовика, после чего он был задержан.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 23 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

О жителе Соликамска, который облил бензином своих десятерых товарищей и попытался их сжечь, URA.RU сообщало ранее. Инцидент произошел во время совместного распития алкогольных напитков в гараже.