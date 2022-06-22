Хедлайнером бала выпускников в Перми станет дип-хаус группа

Filatov & Karas входят в топ-10 самых ротируемых артистов радио Фото: Размик Закарян © URA.RU

Хедлайнером бала выпускников образовательных организаций Пермского края станет московская группа Filatov & Karas, прославившаяся за счет ремиксов и композиций в стиле дип-хаус. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

«Гостей вечера ждут яркие концертные номера с участием пермских вокальных и танцевальных групп. Среди них, SOGDEE, Хеппи, Фристайл, Chikken Gun и другие. Хедлайнером вечера станет молодежная группа Filatov & Karas, известная своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами», — написано на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Краевой бал выпускников пройдет 24 июня. Ожидается, что гостями праздника станут более 4,5 тысяч ребят, учителей и родителей. В рамках культурно-развлекательной программы школьников и студентов проведут по музеям города. После выпускников пригласят на набережную Камы, где будет проходить награждение призеров Всероссийской школьной олимпиады. Запланирована презентация гимна выпускников Пермского края. Завершится бал большим праздничным концертом.

Дмитрий Филатов и Алексей Осокин (проект Filatov & Karas) впервые объединились в 2012 году, создав группу под названием «Red Ninjas». Но два года работы не принесли успеха проекту. Позже коллектив начал записывать «переделки» на музыку поп-исполнителей. Широкую известность принес ремикс на композицию Имани «The Good, The Bad и Crazy», который возглавил чарт российского iTunes, получив ротацию на радио и войдя в список 20 самых продаваемых песен за 2015 год.

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