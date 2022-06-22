В Тюмени появится четырехполосная автомагистраль

23 июня 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Участок дороги со стороны улицы Алебашевской подрядная организация планирует сдать уже в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Грунтовую дорогу, что связывает улицы Мельникайте и Алебашевскую в Тюмени, заменит асфальтированная четырехполосная автомагистраль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Новая автомагистраль по улице Тимофея Кармацкого будет четырехполосной. Она свяжет два района и даст возможность горожанам комфортно и безопасно передвигаться как на личном, так и на общественном транспорте. Здесь будут проложены тротуары, велодорожки, обустроено наружное освещение и установлены остановки общественного транспорта. На сегодняшний день подрядная организация проводит работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций, а также устройству нижнего слоя основания дорожной одежды», — рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, Алексей Васенин. Строительство дороги рассчитано на два года, а ее протяженность составит почти два километра. По словам Васенина, уже в этом году подрядчики планируют сдать участок дороги со стороны улицы Алебашевская в асфальтобетонном виде. На следующий год запланирована укладка покрытия на протяжении всей проезжей части, а также завершение работ по установке дорожных знаков, светофорных объектов и наружного освещения. Строительные работы планируют завершить до конца 2023 года. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Грунтовую дорогу, что связывает улицы Мельникайте и Алебашевскую в Тюмени, заменит асфальтированная четырехполосная автомагистраль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Новая автомагистраль по улице Тимофея Кармацкого будет четырехполосной. Она свяжет два района и даст возможность горожанам комфортно и безопасно передвигаться как на личном, так и на общественном транспорте. Здесь будут проложены тротуары, велодорожки, обустроено наружное освещение и установлены остановки общественного транспорта. На сегодняшний день подрядная организация проводит работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций, а также устройству нижнего слоя основания дорожной одежды», — рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, Алексей Васенин. Строительство дороги рассчитано на два года, а ее протяженность составит почти два километра. По словам Васенина, уже в этом году подрядчики планируют сдать участок дороги со стороны улицы Алебашевская в асфальтобетонном виде. На следующий год запланирована укладка покрытия на протяжении всей проезжей части, а также завершение работ по установке дорожных знаков, светофорных объектов и наружного освещения. Строительные работы планируют завершить до конца 2023 года.