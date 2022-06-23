В Тюмени резко снизится динамика поступлений в бюджет от бизнеса

Динамика налоговых платежей по сравнению с прошлым годом упадет почти в 4 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Динамический доход, который в бюджет Тюмени перечислят бизнесмены, получившие субсидии от властей, в 2022 году снизится почти в четыре раза. Об этом сообщается на сайте городской думы.

«В 2021 году, благодаря финансовой поддержке предприниматели перечислили в городской бюджет на 29,3 млн рублей больше налогов, чем в 2020-м. В 2022 году прирост составит всего 7,8 млн рублей», — сообщается на сайте тюменской городской думы.

Такой прогноз депутаты назвали пессимистичным. Причины пояснил директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сергей Толстых. Он отметил, что при составлении плана поступлений учитываются прогнозные показатели темпов роста экономики Минэкономразвития РФ.

«На 2022 год показатели были не такими оптимистичными, как ранее. Нельзя прогнозировать с вероятностью сто процентов, поэтому некая неопределенность присутствует. Рассчитываем, что предприниматели смогут обеспечить деятельность своих организаций», — отметил Толстых.

Ранее URA.RU писало, что для молодых тюменских предпринимателей ввели новую меру поддержки. Бизнесменам от 14 до 25 лет будут выделять до 500 тысяч рублей на развитие своего дела.