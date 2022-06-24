В России призвали Макрона к ответу из-за Евросоюза

24 июня 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон должен прокомментировать политику Евросоюза, считает Григорий Карасин Фото: Личная страница Эмманюэля Макрона в социальных сетях Президент Франции Эмманюэль Макрон должен объяснить, в чем смысл существования Евросоюза. Об этом в своем telegram-канале заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, сейчас Евросоюз занимается только выпадами в сторону России. «В связи с заявлением Макрона по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, которое он назвал сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, возникает несколько вопросов. В чем же тогда глубинный смысл существования самого Евросоюза? Неужели с самого начала он был создан для болезненных выпадов в адрес Советского Союза, а теперь — России? Хорошо бы получить разъяснения по этому поводу от французского президента», — написал Карасин. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит Евросоюза согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в блок, пишет RT. Макрон заявил, что это решение «является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен объяснить, в чем смысл существования Евросоюза. Об этом в своем telegram-канале заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, сейчас Евросоюз занимается только выпадами в сторону России. «В связи с заявлением Макрона по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, которое он назвал сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, возникает несколько вопросов. В чем же тогда глубинный смысл существования самого Евросоюза? Неужели с самого начала он был создан для болезненных выпадов в адрес Советского Союза, а теперь — России? Хорошо бы получить разъяснения по этому поводу от французского президента», — написал Карасин. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит Евросоюза согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в блок, пишет RT. Макрон заявил, что это решение «является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте».