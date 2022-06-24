В России призвали Макрона к ответу из-за Евросоюза

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эмманюэль Макрон должен прокомментировать политику Евросоюза, считает Григорий Карасин Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен объяснить, в чем смысл существования Евросоюза. Об этом в своем telegram-канале заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, сейчас Евросоюз занимается только выпадами в сторону России.

«В связи с заявлением Макрона по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, которое он назвал сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, возникает несколько вопросов. В чем же тогда глубинный смысл существования самого Евросоюза? Неужели с самого начала он был создан для болезненных выпадов в адрес Советского Союза, а теперь — России? Хорошо бы получить разъяснения по этому поводу от французского президента», — написал Карасин.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит Евросоюза согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в блок, пишет RT. Макрон заявил, что это решение «является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте».

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Президент Франции Эмманюэль Макрон должен объяснить, в чем смысл существования Евросоюза. Об этом в своем telegram-канале заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, сейчас Евросоюз занимается только выпадами в сторону России. «В связи с заявлением Макрона по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, которое он назвал сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, возникает несколько вопросов. В чем же тогда глубинный смысл существования самого Евросоюза? Неужели с самого начала он был создан для болезненных выпадов в адрес Советского Союза, а теперь — России? Хорошо бы получить разъяснения по этому поводу от французского президента», — написал Карасин. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит Евросоюза согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в блок, пишет RT. Макрон заявил, что это решение «является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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