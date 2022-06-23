Макрон назвал важное решение ЕС по Украине «сигналом» для России

24 июня 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Макрон предупредил Россию о «сигнале» со стороны ЕС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Соглашение Евросоюза предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на членство в ЕС является сигналом России. Об этом предупредил лидер Франции Эммануэль Макрон. «Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте», — сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. «Особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии», — подчеркнул он. Украина заявила о желании вступить в ЕС в конце февраля. Позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. По его мнению, даже после присвоение статуса кандидата страну ждет долгий переговорный процесс и выполнение определенных условий. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня было саммитом ЕС было принято решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Соглашение Евросоюза предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на членство в ЕС является сигналом России. Об этом предупредил лидер Франции Эммануэль Макрон. «Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте», — сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. «Особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии», — подчеркнул он. Украина заявила о желании вступить в ЕС в конце февраля. Позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. По его мнению, даже после присвоение статуса кандидата страну ждет долгий переговорный процесс и выполнение определенных условий. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня было саммитом ЕС было принято решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз.