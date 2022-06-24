Мэр Нижнего Тагила успокоил горожан по поводу новой дороги

25 июня 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Глава города Владислав Пинаев сказал, что работы на улице Академика Павлова продолжаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле часть жителей испугались, что остановились дорожные работы на улице Академика Павлова в поселок Ольховка. Один из тагильчан рассказал, что уже давно не видел там строителей. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в беседе с URA.RU отметил, что работы продолжаются, а некоторые жители и вовсе просят перевести работы в круглосуточный режим. «Общая протяженность улицы Академика Павлова и дороги в поселок Ольховка составляет более трех километров, стоимость работ — 130 млн рублей. Люди долго ждали нормальную дорогу, потому что сейчас там пыльная грунтовка. А будет классная дорога с хорошим покрытием, удобными тротуарами, с освещением. Ремонт идет в рамках проекта „Безопасные качественные дороги“», — рассказал Пинаев. Ранее в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил» один из местных жителей опубликовал видео, как он едет по грунтовой дороге по Академика Павлова, при этом строительные работы не ведутся. «Нарыли, все разрыли, засыпать не засыпают, делать ничего не делают! Все бросили, говорят, якобы город забрал весь транспорт, который тут работал. И как сейчас нам ездить по такой дороге?», — негодует мужчина. Пользователь Федор Храпунов ответил ему: «Чего шумите-то? Сегодня, ездил, техника работает, люди ходят… Проехать можно. Медленно и уважая друг друга». «Не вводите людей в заблуждение. Откуда у вас информация, что заморожено?», — пишет Анастасия Журавлева. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Нижнем Тагиле часть жителей испугались, что остановились дорожные работы на улице Академика Павлова в поселок Ольховка. Один из тагильчан рассказал, что уже давно не видел там строителей. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в беседе с URA.RU отметил, что работы продолжаются, а некоторые жители и вовсе просят перевести работы в круглосуточный режим. «Общая протяженность улицы Академика Павлова и дороги в поселок Ольховка составляет более трех километров, стоимость работ — 130 млн рублей. Люди долго ждали нормальную дорогу, потому что сейчас там пыльная грунтовка. А будет классная дорога с хорошим покрытием, удобными тротуарами, с освещением. Ремонт идет в рамках проекта „Безопасные качественные дороги“», — рассказал Пинаев. Ранее в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил» один из местных жителей опубликовал видео, как он едет по грунтовой дороге по Академика Павлова, при этом строительные работы не ведутся. «Нарыли, все разрыли, засыпать не засыпают, делать ничего не делают! Все бросили, говорят, якобы город забрал весь транспорт, который тут работал. И как сейчас нам ездить по такой дороге?», — негодует мужчина. Пользователь Федор Храпунов ответил ему: «Чего шумите-то? Сегодня, ездил, техника работает, люди ходят… Проехать можно. Медленно и уважая друг друга». «Не вводите людей в заблуждение. Откуда у вас информация, что заморожено?», — пишет Анастасия Журавлева.