Тысячи испанцев вышли на митинг против НАТО

Тысячи людей вышли на демонстрации против НАТО в Мадриде (Испания). Митингующие вышли с плакатами в преддверии встречи глав государства и лидеров Североатлантического альянса.
«Митингующие идут по улицам города с плакатами: „Нет НАТО“, „Базы НАТО выходят“, „Стройте школы и больницы вместо военных расходов“. Всего к антинатовскому движению присоединились около 2,2 тысячи человек», — пишет ТАСС.
В Мадриде 28—30 июня пройдет встреча лидеров государств-членов НАТО. Запланировано, что в ходе встречи ее участники примут новую стратегическую концепцию, а также рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального климатического изменения для сферы безопасности.
Ранее в центре Рима прошел митинг против политики правительства Италии на фоне украинского кризиса. Среди требований протестующих был выход Италии из НАТО и отмена санкций против России.
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Тысячи людей вышли на демонстрации против НАТО в Мадриде (Испания). Митингующие вышли с плакатами в преддверии встречи глав государства и лидеров Североатлантического альянса. «Митингующие идут по улицам города с плакатами: „Нет НАТО“, „Базы НАТО выходят“, „Стройте школы и больницы вместо военных расходов“. Всего к антинатовскому движению присоединились около 2,2 тысячи человек», — пишет ТАСС. В Мадриде 28—30 июня пройдет встреча лидеров государств-членов НАТО. Запланировано, что в ходе встречи ее участники примут новую стратегическую концепцию, а также рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального климатического изменения для сферы безопасности. Ранее в центре Рима прошел митинг против политики правительства Италии на фоне украинского кризиса. Среди требований протестующих был выход Италии из НАТО и отмена санкций против России.