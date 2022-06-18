В Риме прошел митинг против политики правительства из-за Украины

Среди требований протестующих был выход Италии из НАТО и отмена санкций против РФ Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В центре Рима прошел митинг против политики правительства Италии на фоне украинского кризиса, среди требований протестующих был выход Италии из НАТО и отмена санкций против России. Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента.

Всего в митинге принимали участие несколько сотен человек, к ним присоединились активисты ряда политических организаций, среди них — Коммунистическая партия, парламентская фракция «Альтернатива» и политорганизация «Единая Италия». Представители партий выступили на площади Святых апостолов, на которой был изображен премьер Италии с подписью «[Председатель Совета министров Италии Марио] Драги подвергает опасности итальянский народ».

Представитель «Единой Италии» Амедео Авондет заявил, что среди требований протестующих был выход Италии из НАТО и отмена антироссийских санкций, передает журналист РИА «Новости». «В Италии в абсолютной бедности живут 5,6 миллиона жителей, 10% находятся на грани голода. Но [председатель Совета министров Италии Марио] Драги все это не интересует: он не представляет интересы итальянского народа, он марионетка в руках НАТО», — заявил Авондет.

Он уверен, что Италии необходимо восстановить дружественные отношения с РФ, чтобы заключить договор на на поставку российского газа и нефти на выгодных условиях. Он считает, что средства, которые итальянские власти направляют на отправку вооружений Киеву, должны быть направлены на повышение пенсией до уровня инфляции и снижение налогов для бизнесменов и населения.

Запад активно поддерживает Вооруженные силы Украины на фоне спецоперации РФ. Однако со временем союзники стали уставать от требований Киева. К тому же, страны ЕС опасаются обострения отношений с Россией. 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорились между собой не поставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки.

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