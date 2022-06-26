Пермяки определились с идеальными местами для отдыха в этом году

В том, что идеальный отпуск — это отпуск в России, мужчины убеждены чаще женщин (46% против 39%) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сегодня пермяки чаще считают идеальным отпуском — отдых в России, еще год назад большинство предпочло бы заграницу. Такие выводы сделали аналитик компании SuperJob (SJ), опросив представителей «экономически активного населения» столицы Прикамья.

«Для 42% пермяков идеальный отпуск сегодня — это отпуск, проведенный в России. Напротив, 30% предпочли бы провести отпуск за рубежом. Сторонники отдыха в России хотят побывать в Сочи, Адлере, Крыму и Санкт-Петербурге. По 6% предпочли бы провести отпуск на курортах Краснодарского края и в родном городе. Москву считают идеальным местом для отпуска лишь 4% опрошенных», — говорится в исследовании (оно есть в распоряжении редакции URA.RU).

Специалисты SJ отмечают также, что Санкт-Петербург отличным местом для проведения отпуска чаще называют женщины, а Дальний Восток и Байкал — мужчины. По сравнению с прошлым годом сократилось число россиян, желающих выбрать для отпуска Сочи и Крым.

О любимом виде отдыха пермяков — путешествии по городам и странам, URA.RU писало ранее. Данные исследований были опубликованы в апреле. На втором месте оказался пляжный отдых. Причем, его популярность, обычно, максимальна в летний период, а страсть к путешествиям разгорается весной и летом.