Пермяк проломил череп двухлетнему ребенку

Отчима разозлило, что ребенок заплакал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Ординского района (Пермский край) осудили за причинение тяжкого вреда здоровью двухлетней падчерице. Подробности судебного разбирательства сообщили в пресс-службе Ординского районного суда.

«В январе мужчина пришел домой уставший на обед, сел на диван. Двухлетняя дочь сожительницы стояла рядом. В это время его сожительница закричала в соседней комнате. От крика матери ребенок заплакал, что разозлило мужчину и он кулаком с силой ударил по лбу девочке. От чего она перестала плакать, села на колени и потеряла сознание», — описывают случившееся на сайте суда.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму в виде линейного перелома лобной кости справа, сотрясение головного мозга, кровоподтек. Такие травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

О своем поступке отчим сначала никому не рассказал, но позднее признался своей сожительнице и извинился. Она его простила. Но от ответственности это мужчину не избавило. Его признали виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении ребенка. Суд назначил виновному наказание — три года шесть месяцев колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк избил беременную женщину и двухлетнего ребенка на кладбище. Его суд оставил на свободе.