26 июня 2022

Пермяк проломил череп двухлетнему ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Отчима разозлило, что ребенок заплакал Фото:

Жителя Ординского района (Пермский край) осудили за причинение тяжкого вреда здоровью двухлетней падчерице. Подробности судебного разбирательства сообщили в пресс-службе Ординского районного суда.

«В январе мужчина пришел домой уставший на обед, сел на диван. Двухлетняя дочь сожительницы стояла рядом. В это время его сожительница закричала в соседней комнате. От крика матери ребенок заплакал, что разозлило мужчину и он кулаком с силой ударил по лбу девочке. От чего она перестала плакать, села на колени и потеряла сознание», — описывают случившееся на сайте суда.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму в виде линейного перелома лобной кости справа, сотрясение головного мозга, кровоподтек. Такие травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

О своем поступке отчим сначала никому не рассказал, но позднее признался своей сожительнице и извинился. Она его простила. Но от ответственности это мужчину не избавило. Его признали виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении ребенка. Суд назначил виновному наказание — три года шесть месяцев колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк избил беременную женщину и двухлетнего ребенка на кладбище. Его суд оставил на свободе.

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Жителя Ординского района (Пермский край) осудили за причинение тяжкого вреда здоровью двухлетней падчерице. Подробности судебного разбирательства сообщили в пресс-службе Ординского районного суда. «В январе мужчина пришел домой уставший на обед, сел на диван. Двухлетняя дочь сожительницы стояла рядом. В это время его сожительница закричала в соседней комнате. От крика матери ребенок заплакал, что разозлило мужчину и он кулаком с силой ударил по лбу девочке. От чего она перестала плакать, села на колени и потеряла сознание», — описывают случившееся на сайте суда. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму в виде линейного перелома лобной кости справа, сотрясение головного мозга, кровоподтек. Такие травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. О своем поступке отчим сначала никому не рассказал, но позднее признался своей сожительнице и извинился. Она его простила. Но от ответственности это мужчину не избавило. Его признали виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении ребенка. Суд назначил виновному наказание — три года шесть месяцев колонии общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк избил беременную женщину и двухлетнего ребенка на кладбище. Его суд оставил на свободе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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