Пермяк избил беременную женщину и двухлетнего ребенка на кладбище

Мужчина привез женщину с ребенком на кладбище и избил их Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Перми осудили за избиение беременной женщины и ее дочери на кладбище, угрозу убийством и незаконное удерживание против их воли. Мужчина по решению суда остался на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В июне 2021 года 32-летний пермяк, будучи пьяным, в селе Красная Слудка Добрянского городского округа поссорился с сожительницей. Он затащил беременную с дочерью на руках в салон автомобиля, привез их в лес рядом с кладбищем и избил, угрожая убийством», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После он привез женщину и ребенка обратно в село. Там им удалось сбежать и обратиться за помощью к местным жителям.

Суд оставил виновного на свободе и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и шесть месяцев. Ограничение свободы означает, что мужчина теперь не сможет выходить ночью из своего дома, выезжать за пределы города и посещать массовые мероприятия. Также ему нужно будет раз в месяц «отмечаться» у участкового.

Ранее URA.RU также сообщало, что пермяки похитили таксиста и увезли его в деревню. Мужчине тоже удалось вырваться.