В Березниках назначен новый главный полицейский

28 июня 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

До этого полковник был начальником полиции Перми Сайт администрации Березниковского городского округа Полковник полиции Юрий Пепеляев назначен новым начальником Отдела МВД России по Березниковскому округу. Информация о назначении опубликована на сайте администрации Березников. С 27 июня новым начальником полиции Березниковского округа стал Юрий Пепеляев. «Первоначальной задачей я вижу повышение доверия населения к полиции», — цитирует нового руководителя сайт администрации города. Юрий Викторович Пепеляев начал свою службу в 1998 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. Позже служил в Управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в регионе, где стал заместителем начальника Управления. Впоследствии Пепеляев был заместителем начальника УМВД по городу Перми, а также начальником полиции. Ранее URA.RU сообщало о новом руководителе управления МВД по городу Перми. Им стал полковник внутренней службы Станислав Кравченко. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Полковник полиции Юрий Пепеляев назначен новым начальником Отдела МВД России по Березниковскому округу. Информация о назначении опубликована на сайте администрации Березников. С 27 июня новым начальником полиции Березниковского округа стал Юрий Пепеляев. «Первоначальной задачей я вижу повышение доверия населения к полиции», — цитирует нового руководителя сайт администрации города. Юрий Викторович Пепеляев начал свою службу в 1998 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. Позже служил в Управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в регионе, где стал заместителем начальника Управления. Впоследствии Пепеляев был заместителем начальника УМВД по городу Перми, а также начальником полиции. Ранее URA.RU сообщало о новом руководителе управления МВД по городу Перми. Им стал полковник внутренней службы Станислав Кравченко.