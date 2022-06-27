27 июня 2022

В Березниках назначен новый главный полицейский

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До этого полковник был начальником полиции Перми

Полковник полиции Юрий Пепеляев назначен новым начальником Отдела МВД России по Березниковскому округу. Информация о назначении опубликована на сайте администрации Березников.

С 27 июня новым начальником полиции Березниковского округа стал Юрий Пепеляев. «Первоначальной задачей я вижу повышение доверия населения к полиции», — цитирует нового руководителя сайт администрации города.

Юрий Викторович Пепеляев начал свою службу в 1998 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. Позже служил в Управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в регионе, где стал заместителем начальника Управления. Впоследствии Пепеляев был заместителем начальника УМВД по городу Перми, а также начальником полиции.

Ранее URA.RU сообщало о новом руководителе управления МВД по городу Перми. Им стал полковник внутренней службы Станислав Кравченко.

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Полковник полиции Юрий Пепеляев назначен новым начальником Отдела МВД России по Березниковскому округу. Информация о назначении опубликована на сайте администрации Березников. С 27 июня новым начальником полиции Березниковского округа стал Юрий Пепеляев. «Первоначальной задачей я вижу повышение доверия населения к полиции», — цитирует нового руководителя сайт администрации города. Юрий Викторович Пепеляев начал свою службу в 1998 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. Позже служил в Управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в регионе, где стал заместителем начальника Управления. Впоследствии Пепеляев был заместителем начальника УМВД по городу Перми, а также начальником полиции. Ранее URA.RU сообщало о новом руководителе управления МВД по городу Перми. Им стал полковник внутренней службы Станислав Кравченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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