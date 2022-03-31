В Перми представили нового начальника главка МВД

Новым главой УМВД по Перми стал полковник внутренней службы Станислав Кравченко Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В управлении МВД по городу Перми назначили нового руководителя. Им стал полковник внутренней службы Станислав Кравченко, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сегодня начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов представил личному составу управления МВД России по Перми нового руководителя. Им стал полковник внутренней службы Станислав Кравченко», — говорится на сайте.

Кравченко окончил Пермский педагогический госуниверситет в 1993 году и юридический факультет Пермского госуниверситета в 1999 году. В 2016 году прошел повышение квалификации в Академии управления МВД России. В органах внутренних дел служит с 1993 года. В 2017 году был назначен на должность замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Имеет награду «Почетный сотрудник МВД».