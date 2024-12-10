Клип пермского музыканта DJ Smash запрещен к распространению в РФ

Клип рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева)* (признан иностранным агентом) и пермского музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) «Новая волна» запрещен к распространению на территории РФ. Такое решение вынес Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем telegram-канале.
«В клипе проявляется неуважение к церковным обрядам и показаны сцены сексуального характера в храме. Это может искажать представление подростков о ценностях религии и негативно сказаться на их понимании уважения, толерантности, гуманизма и милосердия.», — рассказала Лебедева.
Речь идет о видеозаписи на YouTube, опубликованной в апреле 2021 года. Суд привлек экспертов, которые установили, что информация в клипе может навредить психическому и нравственному здоровью подростков. Также в нем передается идеология ЛГБТ, которая в России признана экстремистской и запрещена.
Суд согласился с мнением надзорного органа, что в видео есть неуважение к церковным обрядам и показаны сцены сексуального характера в храме.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что совместный клип пермского DJ Smash (Андрея Ширмана) и певицы Сои (Асият Сайгидовой) набрал почти 6 млн просмотров в соцсети «ВКонтакте». Музыкант сообщил об этом на фоне разрастающихся слухов о романе Сои с исполнителем Shaman (Ярославом Дроновым).
Минюст РФ 6 мая 2022 года внес Моргенштерна* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
* Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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