Мэр-старожил из пермского города сохранил свой пост

Игорь Чайкин будет переизбираться на должность главы Березовского округа
Действующий глава Березовки Игорь Чайкин будет претендовать на эту же должность во время выборов. Его кандидатуру утвердила конкурсная комиссия.
«За кресло главы Березовского округа будет бороться действующий мэр Игорь Чайкин. Конкуренцию ему составит председатель комитета по образованию Светлана Мезенцева», — сообщает telegram-канал «На местах».
Вопрос о избрании главы округа будет рассмотрен на очередном заседании местной думы. Оно состоится 19 декабря.
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