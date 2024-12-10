Пермское ГУФСИН использует для развития интеллекта личного состава машины разума

Психологи следственного изолятора №4 в Кудымкаре (Пермский край) в психокоррекционной работе с сотрудниками учреждения использует майнд-машину «NOVA PRO100». Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«В следственном изоляторе нужно найти современные и эффективные методы психологической поддержки сотрудников, которые помогут быстро стабилизировать их эмоции и активировать внутренние ресурсы. После занятий по выбранной программе сотрудники СИЗО отмечают улучшение самочувствия, работоспособности, прилив сил, повышение внимания и снижение эмоционального напряжения», — говорится в сообщении.
На странице также написано, что машина разума состоит из очков с красными излучателями и наушников. Она использует метод светотерапии. Программы прибора объединяют ритм, частоту и музыкальные эффекты со световой стимуляцией, чтобы помочь расслабиться и улучшить настроение.
«Эта система помогает развивать способности и интеллект, а также улучшает самочувствие и настроение. Аудиовизуальная стимуляция гармонизирует органы чувств, способствует расслаблению, снижает усталость, повышает работоспособность и помогает справляться со стрессом, активируя защитные силы организма», — отмечают в ведомстве.
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