Пьяная пермячка угнала машину вместе с ее хозяином

Жительница Очера (Пермский край) угнала автомобиль вместе со спящим в ней хозяином. В этот момент женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермского края.
«Преступница распивала алкоголь вместе со своим бывшим мужем. Напившись, она решила поехать домой, завела его машину и отправилась в путь. Женщина проигнорировала тот факт, что владелец автомобиля в этот момент спал в салоне машины. Добраться до дома пермячке не удалось, так как ее остановили сотрудники ДПС», — рассказали в полиции.
Проснувшийся владелец автомобиля сказал, что не давал разрешения своей бывшей супруге садиться за руль и куда-то ехать. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Она признана виновной и будет ограничена в свободе на год и два месяца. Также ей нельзя водить машину четыре года.
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