Главную новогоднюю ель Перми на эспланаде зажгут 14 декабря

Торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней ели Перми состоится 14 декабря на эспланаде. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщил глава города Эдуард Соснин.
«Старт праздничным новогодним мероприятиям будет дан уже в эту субботу 14 декабря на церемонии зажжения огней на главной новогодней ели», — доложил Соснин. Ледовый городок на эспланаде, по его словам, начнет работу в конце декабря.
В ночь с 31 декабря на 1 января ледовый городок будет открыт. Но массовых мероприятий власти проводить не планируют. Различные активности в 2025 году начнут устраивать здесь со 2 января.
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