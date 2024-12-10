10 декабря 2024

В Перми закрытие улицы, где прокладывают теплосети, продлили на пять месяцев

В Перми улицу Июльскую закрыли для транспорта до конца мая 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Июльской идут работы по строительству тепловых сетей
На улице Июльской идут работы по строительству тепловых сетей Фото:

В Перми движение транспорта по улице Июльской будет невозможно до конца мая 2025 года. Об этом говорится в распоряжении министерства транспорта Пермского края, размещенного на сайте ведомства.

«Внести в пункт 1 распоряжения транспорта Пермского края от 02.07.2024 г. № 44-01-01-358 „О временном прекращении средств по ул. Июльская в городе Перми при проведении работ при строительстве тепловой сети“ следующее изменение: слова „до 00:00 часов 10 сентября 2024 года“ заменить словами до „00:00 часов 26 мая 2025 года“, — сообщает минтранспорта Прикамья.

Движение транспорта на Июльской закрыли летом. Это связано с проведением работ по строительству теплосети. Предполагалось, что движение на улице будет открыто к сентябрю.

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В Перми движение транспорта по улице Июльской будет невозможно до конца мая 2025 года. Об этом говорится в распоряжении министерства транспорта Пермского края, размещенного на сайте ведомства. «Внести в пункт 1 распоряжения транспорта Пермского края от 02.07.2024 г. № 44-01-01-358 „О временном прекращении средств по ул. Июльская в городе Перми при проведении работ при строительстве тепловой сети“ следующее изменение: слова „до 00:00 часов 10 сентября 2024 года“ заменить словами до „00:00 часов 26 мая 2025 года“, — сообщает минтранспорта Прикамья. Движение транспорта на Июльской закрыли летом. Это связано с проведением работ по строительству теплосети. Предполагалось, что движение на улице будет открыто к сентябрю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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