В Перми движение транспорта по улице Июльской будет невозможно до конца мая 2025 года. Об этом говорится в распоряжении министерства транспорта Пермского края, размещенного на сайте ведомства.
«Внести в пункт 1 распоряжения транспорта Пермского края от 02.07.2024 г. № 44-01-01-358 „О временном прекращении средств по ул. Июльская в городе Перми при проведении работ при строительстве тепловой сети“ следующее изменение: слова „до 00:00 часов 10 сентября 2024 года“ заменить словами до „00:00 часов 26 мая 2025 года“, — сообщает минтранспорта Прикамья.
Движение транспорта на Июльской закрыли летом. Это связано с проведением работ по строительству теплосети. Предполагалось, что движение на улице будет открыто к сентябрю.
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