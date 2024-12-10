В Пермском крае медикам скорой помощи незаконно занижали зарплату

Врачи 10 месяцев недополучали деньги
В больнице Коми-Пермяцкого округам сотрудникам скорой помощи 10 месяцев платили зарплату меньше положенного. Нарушение выявила прокуратура Кудымкара.
«Установлено, что с января по октябрь сотрудникам скорой помощи ГБУЗ ПК „Больница Коми-Пермяцкого округа“ выплачивалась зарплата не в полном объеме. Им были положены выплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных», — уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.
По итогам проверки главврачу больницы выдано представление. Нарушение должно быть устранено. Также ведомство планирует наказать тех, по чьей вине зарплаты были занижены.
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