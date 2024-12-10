10 декабря 2024

В Пермском крае медикам скорой помощи незаконно занижали зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи 10 месяцев недополучали деньги
Врачи 10 месяцев недополучали деньги Фото:

В больнице Коми-Пермяцкого округам сотрудникам скорой помощи 10 месяцев платили зарплату меньше положенного. Нарушение выявила прокуратура Кудымкара.

«Установлено, что с января по октябрь сотрудникам скорой помощи ГБУЗ ПК „Больница Коми-Пермяцкого округа“ выплачивалась зарплата не в полном объеме. Им были положены выплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных», — уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогам проверки главврачу больницы выдано представление. Нарушение должно быть устранено. Также ведомство планирует наказать тех, по чьей вине зарплаты были занижены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В больнице Коми-Пермяцкого округам сотрудникам скорой помощи 10 месяцев платили зарплату меньше положенного. Нарушение выявила прокуратура Кудымкара. «Установлено, что с января по октябрь сотрудникам скорой помощи ГБУЗ ПК „Больница Коми-Пермяцкого округа“ выплачивалась зарплата не в полном объеме. Им были положены выплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных», — уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры. По итогам проверки главврачу больницы выдано представление. Нарушение должно быть устранено. Также ведомство планирует наказать тех, по чьей вине зарплаты были занижены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...