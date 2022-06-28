Пермский охранник убил своего директора и закопал в лесу

У мужчины был конфликт с директором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми бывший охранник обвиняется в убийстве своего директора. В пресс-службе краевого СУ СКР рассказали подробности убийства 12-летней давности.

Директор охранного агентства числился пропавшим без вести с мая 2010 года. Тогда, как предполагают следователи, один из сотрудников предприятия обманным путем заманил руководителя в лес, где задушил его и закопал в заранее подготовленной яме. «Между обвиняемым и убитым были разногласия по финансовым вопросам», — пояснили в ведомстве.

В результате следственных мероприятий, в мае 2022 года останки погибшего мужчины были найдены. На допросе обвиняемый признался в убийстве и рассказал об обстоятельствах преступления, впереди его ждет суд. Известно также, что ранее 35-летний мужчина уже был осужден за убийство сотрудницы из этого же охранного предприятия.

Ранее URA.RU сообщало об охраннике, которого будут судить. Сотрудник агентства напал на своего знакомого.