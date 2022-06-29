В Пермь прибыли юные ушуисты из ДНР

В Перми юные спортсмены из ДНР проведут месячные тренировочные сборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермь приехала группа спортсменов-ушуистов из Донецкой Народной Республики. Около месяца они проведут на тренировочных сборах вместе с пермскими специалистами ушу, обмениваясь друг с другом спортивным опытом.

«В составе группы 9 спортсменов, возрастом от 9 до 19 лет. Также с ними приехал их тренер. Потренируются, познакомятся с нашими практиками, повысят в итоге свою результативность, так у наших спортсменов есть чему поучиться», — рассказал URA.RU президент федерации ушу и кунг-фу Пермского края Анатолий Грибанов.

Спортсменов разместили в пермском спорткомплексе имени Сухарева. Приезда спортсменов стал возможен благодаря поддержке регионального министерства спорта, которое сейчас занимается организацией питания и проживания гостей.

Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Пермь группы юных спортсменов-дзюдоистов из ЛНР. Их приезд удалось организовать благодаря инициативе движения «Добровольцы Донбасса» при содействии региональных министерств соцразвития и территориальной безопасности.