В Пермь прибыли юные ушуисты из ДНР

В Пермь приехала группа спортсменов-ушуистов из Донецкой Народной Республики. Около месяца они проведут на тренировочных сборах вместе с пермскими специалистами ушу, обмениваясь друг с другом спортивным опытом.
«В составе группы 9 спортсменов, возрастом от 9 до 19 лет. Также с ними приехал их тренер. Потренируются, познакомятся с нашими практиками, повысят в итоге свою результативность, так у наших спортсменов есть чему поучиться», — рассказал URA.RU президент федерации ушу и кунг-фу Пермского края Анатолий Грибанов.
Спортсменов разместили в пермском спорткомплексе имени Сухарева. Приезда спортсменов стал возможен благодаря поддержке регионального министерства спорта, которое сейчас занимается организацией питания и проживания гостей.
Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Пермь группы юных спортсменов-дзюдоистов из ЛНР. Их приезд удалось организовать благодаря инициативе движения «Добровольцы Донбасса» при содействии региональных министерств соцразвития и территориальной безопасности.
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В Пермь приехала группа спортсменов-ушуистов из Донецкой Народной Республики. Около месяца они проведут на тренировочных сборах вместе с пермскими специалистами ушу, обмениваясь друг с другом спортивным опытом. «В составе группы 9 спортсменов, возрастом от 9 до 19 лет. Также с ними приехал их тренер. Потренируются, познакомятся с нашими практиками, повысят в итоге свою результативность, так у наших спортсменов есть чему поучиться», — рассказал URA.RU президент федерации ушу и кунг-фу Пермского края Анатолий Грибанов. Спортсменов разместили в пермском спорткомплексе имени Сухарева. Приезда спортсменов стал возможен благодаря поддержке регионального министерства спорта, которое сейчас занимается организацией питания и проживания гостей. Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Пермь группы юных спортсменов-дзюдоистов из ЛНР. Их приезд удалось организовать благодаря инициативе движения «Добровольцы Донбасса» при содействии региональных министерств соцразвития и территориальной безопасности.