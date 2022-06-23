В Пермь прибыли юные дзюдоисты из ЛНР

Они будут здесь тренироваться и отдыхать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермь приехали 30 юных спортсменов-дзюдоистов из Луганской Народной Республики. Две недели они будут тренироваться вместе с борцами из городов Пермского края, а в свободное время посещать экскурсии. Об этом рассказал президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребятам от 9 до 16 лет, все они занимаются дзюдо. На ближайшие две недели подготовили для них насыщенную спортивную и культурную программу пребывания», — написал Гусейнов.

Спортсменов разместили в федеральном центре «Снежинка». Организовать юным дзюдоистам поездку удалось благодаря инициативе движения «Добровольцы Донбасса» при содействии министерств социального развития и территориальной безопасности Пермского края. Финансовые расходы взяли на себя члены попечительского совета федерации дзюдо Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский миллиардер пожертвовал фонду добровольцев Донбасса 10 млн рублей. На эти деньги фонд закупил автомобили УАЗ 425 («Буханка»), Mishubishi L200, а также другую необходимую технику.