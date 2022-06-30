30 июня 2022

Пермяк обманул чиновников и вырубил сотни хвойных деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконная вырубка леса. Свердловская область, поселок Рассоха, деревья, лес, вырубка леса, лесозаготовка, вырубка деревьев
Теперь бизнесмен из-за срубленного леса отправится в тюрьму Фото:

Житель Перми осужден за незаконную рубку деревьев хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю.

Пермяк организовал деятельность по рубке лесных насаждений в 2019 году. Для этого он заключил договор с региональным министерством природных ресурсов. Однако предприимчивый мужчина решил вырубить леса больше установленной в договоре нормы. «Незаконно было спилено 860 кубометров хвойного леса, причиненный ущерб составил более 6 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Соликамскому городскому округу установили факт незаконной вырубки и возбудили уголовное дело. Следующие шесть лет предприниматель проведет в колонии особого режима. Помимо этого, 53-летний пермяк обязан возместить государству причиненный ущерб.

Ранее URA.RU сообщало о предпринимателе, организовавшем незаконную вырубку леса. Срубленные деревья мужчина вывозил на свою лесопилку.

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Житель Перми осужден за незаконную рубку деревьев хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю. Пермяк организовал деятельность по рубке лесных насаждений в 2019 году. Для этого он заключил договор с региональным министерством природных ресурсов. Однако предприимчивый мужчина решил вырубить леса больше установленной в договоре нормы. «Незаконно было спилено 860 кубометров хвойного леса, причиненный ущерб составил более 6 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Соликамскому городскому округу установили факт незаконной вырубки и возбудили уголовное дело. Следующие шесть лет предприниматель проведет в колонии особого режима. Помимо этого, 53-летний пермяк обязан возместить государству причиненный ущерб. Ранее URA.RU сообщало о предпринимателе, организовавшем незаконную вырубку леса. Срубленные деревья мужчина вывозил на свою лесопилку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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