Пермяк обманул чиновников и вырубил сотни хвойных деревьев

Житель Перми осужден за незаконную рубку деревьев хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю.
Пермяк организовал деятельность по рубке лесных насаждений в 2019 году. Для этого он заключил договор с региональным министерством природных ресурсов. Однако предприимчивый мужчина решил вырубить леса больше установленной в договоре нормы. «Незаконно было спилено 860 кубометров хвойного леса, причиненный ущерб составил более 6 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Соликамскому городскому округу установили факт незаконной вырубки и возбудили уголовное дело. Следующие шесть лет предприниматель проведет в колонии особого режима. Помимо этого, 53-летний пермяк обязан возместить государству причиненный ущерб.
Ранее URA.RU сообщало о предпринимателе, организовавшем незаконную вырубку леса. Срубленные деревья мужчина вывозил на свою лесопилку.
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Житель Перми осужден за незаконную рубку деревьев хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю. Пермяк организовал деятельность по рубке лесных насаждений в 2019 году. Для этого он заключил договор с региональным министерством природных ресурсов. Однако предприимчивый мужчина решил вырубить леса больше установленной в договоре нормы. «Незаконно было спилено 860 кубометров хвойного леса, причиненный ущерб составил более 6 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Соликамскому городскому округу установили факт незаконной вырубки и возбудили уголовное дело. Следующие шесть лет предприниматель проведет в колонии особого режима. Помимо этого, 53-летний пермяк обязан возместить государству причиненный ущерб. Ранее URA.RU сообщало о предпринимателе, организовавшем незаконную вырубку леса. Срубленные деревья мужчина вывозил на свою лесопилку.