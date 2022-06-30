Пермяк обманул чиновников и вырубил сотни хвойных деревьев

01 июля 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Теперь бизнесмен из-за срубленного леса отправится в тюрьму Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Перми осужден за незаконную рубку деревьев хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю. Пермяк организовал деятельность по рубке лесных насаждений в 2019 году. Для этого он заключил договор с региональным министерством природных ресурсов. Однако предприимчивый мужчина решил вырубить леса больше установленной в договоре нормы. «Незаконно было спилено 860 кубометров хвойного леса, причиненный ущерб составил более 6 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Соликамскому городскому округу установили факт незаконной вырубки и возбудили уголовное дело. Следующие шесть лет предприниматель проведет в колонии особого режима. Помимо этого, 53-летний пермяк обязан возместить государству причиненный ущерб. Ранее URA.RU сообщало о предпринимателе, организовавшем незаконную вырубку леса. Срубленные деревья мужчина вывозил на свою лесопилку. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Житель Перми осужден за незаконную рубку деревьев хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю. Пермяк организовал деятельность по рубке лесных насаждений в 2019 году. Для этого он заключил договор с региональным министерством природных ресурсов. Однако предприимчивый мужчина решил вырубить леса больше установленной в договоре нормы. «Незаконно было спилено 860 кубометров хвойного леса, причиненный ущерб составил более 6 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Соликамскому городскому округу установили факт незаконной вырубки и возбудили уголовное дело. Следующие шесть лет предприниматель проведет в колонии особого режима. Помимо этого, 53-летний пермяк обязан возместить государству причиненный ущерб. Ранее URA.RU сообщало о предпринимателе, организовавшем незаконную вырубку леса. Срубленные деревья мужчина вывозил на свою лесопилку.