Пермского бизнесмена обвинили в нелегальной вырубке леса

В Пермском крае бизнесмена будут судить за незаконную вырубку леса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Предпринимателя из Пермского края обвинили в том, что на протяжении года он нелегально вырубал деревья в лесу, чем нанес значительный ущерб государству. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления МВД.

«Установлено, что мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим свою деятельность в сфере производства пиломатериалов, в период с мая 2019 по июнь 2020 года организовал нелегальную рубку лесных насаждений в Куединском районе Пермского края», — сообщает сайт пермского ГУ МВД. Ущерб от его деятельности составил более 12,6 млн рублей.

Мужчину обвинили в шести эпизодах, связанных с вырубкой леса. Лес он вывозил при помощи нанятых рабочих. Не знавшие о незаконном промысле лесорубы добыли около 350 деревьев, которые бизнесмен затем обработал в своем цехе и продал.

В настоящее время предприниматель находится под подпиской о невыезде. На его имущество стоимостью 8 млн рублей наложен арест. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы по инкриминируемой статье УК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что житель пермского города незаконно вырубил 800 деревьев. На это он пошел ради того, чтобы выкопать и украсть трубы.