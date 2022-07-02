В Златоусте появится городок таунхаусов для медиков

В Златоусте уже есть похожий поселок таунхаусов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области медицинских работников заселят в таунхаусы и многоэтажки нового микрорайона «Таганай-Сити». В зависимости от этажности, новоселье запланировано на 2025 и на 2030 годы. Соответствующее постановление подписал глава города Максим Пекарский 29 июня 2022 года.

«Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной по адресному ориентиру: Челябинская область, город Златоуст, микрорайон с проектным названием «Таганай-Сити» и площадкой для строительства таунхаусов для медицинских работников проектируемого жилого комплекса. В их числе: 1 этап — зона застройки малоэтажными жилыми домами, 2 этап — зона застройки многоэтажными жилыми домами.

В документе указано, что предельные сроки реализации решения 1 этапа — до 2025 года, 2 этапа — до 2030 года. При этом за возведение таунхаусов высотой два-три этажа отвечает администрация Златоуста, а для строительства многоэтажек высотой от 9 этажей будут проведены поиски подрядной организации посредством конкурсных процедур. Межевание территории уже произведено.