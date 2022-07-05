В ХМАО жители садятся верхом на топиарные фигуры

Топиарии установили в разных частях города (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители возмущены поведением некоторых горожан, которые топчут газоны и садятся верхом на топиарные фигуры. Пост об этом опубликован в telegram-канале «Это Юганск, детка Нефтеюганск».

«Не успели установить топиарии, как жители города заходят на клумбы, нарушая газон! Особо шустрые умудряются залезать верхом на фигуры», — поделился анонимный автор.

«Культура так и прет, а потом все сломали, сделайте новое», — прокомментировала Таня Зинович. «Поставьте табличку — штраф 5000 рублей и наряд рядом, и будет порядок», — предложил Руслан Закирзянов.

Об установке топиариев сообщала ранее мэр Нефтюганска Эльвира Бугай. Фигуры должны появиться на территории сквера в третьем микрорайоне, на аллее новобрачных, возле центральной городской больницы и ЗАГСа. Глава попросила жителей беречь топиарии. «Не успел павлин адаптироваться на новом месте, как юные горожане начали проверять его на прочность. Обращаюсь к каждому жителю города! Расскажите детям о том, что топиарии не предназначены для того, чтоб по ним лазали», — написала Бугай на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В администрацию Нефтеюганска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что мэра Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова разозлили двое взрослых мужчин, один из которых оседлал топиарную фигуру оленя. Объекты перенесли с прежнего места.