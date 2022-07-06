06 июля 2022

Пожарные спасли трех екатеринбуржцев из горящей многоэтажки

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Пожар в здании Центрального Научно-исследовательского института металлургии и материалов (НИИ ЦНИИМ). Екатеринбург, огонь, тушение пожара, Мчс россии
Спасатели эвакуировали трех екатеринбуржцев из горящей многоэтажки (архивное фото) Фото:

Свердловские пожарные спасли трех жителей из горящей многоэтажки в Екатеринбурге, еще 24 человека эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 24 человека по лестничным маршам. В ходе тушения пожара подразделениями пожарной охраны спасены 3 человека», — рассказали представители ведомства.

Сообщение о пожаре в переулке Парковый поступило шестого июля в 22:38. По словам спасателей, возгорание площадью три квадратных метра произошло на четвертом этаже девятиэтажки. На месте происшествия работали 16 спасателей и три пожарные машины.

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Свердловские пожарные спасли трех жителей из горящей многоэтажки в Екатеринбурге, еще 24 человека эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 24 человека по лестничным маршам. В ходе тушения пожара подразделениями пожарной охраны спасены 3 человека», — рассказали представители ведомства. Сообщение о пожаре в переулке Парковый поступило шестого июля в 22:38. По словам спасателей, возгорание площадью три квадратных метра произошло на четвертом этаже девятиэтажки. На месте происшествия работали 16 спасателей и три пожарные машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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