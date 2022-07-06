Пожарные спасли трех екатеринбуржцев из горящей многоэтажки

Свердловские пожарные спасли трех жителей из горящей многоэтажки в Екатеринбурге, еще 24 человека эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 24 человека по лестничным маршам. В ходе тушения пожара подразделениями пожарной охраны спасены 3 человека», — рассказали представители ведомства.
Сообщение о пожаре в переулке Парковый поступило шестого июля в 22:38. По словам спасателей, возгорание площадью три квадратных метра произошло на четвертом этаже девятиэтажки. На месте происшествия работали 16 спасателей и три пожарные машины.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Свердловские пожарные спасли трех жителей из горящей многоэтажки в Екатеринбурге, еще 24 человека эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 24 человека по лестничным маршам. В ходе тушения пожара подразделениями пожарной охраны спасены 3 человека», — рассказали представители ведомства. Сообщение о пожаре в переулке Парковый поступило шестого июля в 22:38. По словам спасателей, возгорание площадью три квадратных метра произошло на четвертом этаже девятиэтажки. На месте происшествия работали 16 спасателей и три пожарные машины.