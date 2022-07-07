В Челябинске в городском саду имени Пушкина появился новый детский автогородок с автозаправкой. Об этом заявила мэр города Наталья Котова, отметив, что аттракцион заработает благодаря компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
«Компания „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ оборудовала в саду имени Пушкина детский автогородок с заправочной станцией. Сейчас площадка работает в тестовом режиме, но уже на следующей неделе юные автолюбители смогут здесь играть и изучать правила дорожного движения», — написала в своем telegram-канале Котова.
Мэр отметила, что данный проект — это пример неравнодушного отношения бизнеса к юным жителям Челябинска. Котова подчеркнула, что администрация города всегда открыта для подобных предложений.
«Компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» оборудовала в саду имени Пушкина детский автогородок с заправочной станцией
Фото: telegram-канал Наталья Котова
Сейчас площадка работает в тестовом режиме
Фото: telegram-канал Наталья Котова
На следующей неделе юные автолюбители смогут играть и изучать правила дорожного движения
В Челябинске в городском саду имени Пушкина появился новый детский автогородок с автозаправкой. Об этом заявила мэр города Наталья Котова, отметив, что аттракцион заработает благодаря компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». «Компания „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ оборудовала в саду имени Пушкина детский автогородок с заправочной станцией. Сейчас площадка работает в тестовом режиме, но уже на следующей неделе юные автолюбители смогут здесь играть и изучать правила дорожного движения», — написала в своем telegram-канале Котова. Мэр отметила, что данный проект — это пример неравнодушного отношения бизнеса к юным жителям Челябинска. Котова подчеркнула, что администрация города всегда открыта для подобных предложений.