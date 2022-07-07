07 июля 2022

Бизнесмены подарили детям Челябинска автозаправку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Парк имени Пушкина. Горсад. Челябинск, горсад имени пушкина, парк имени пушкина
Новый аттракцион появится в парке Пушкина Фото:

В Челябинске в городском саду имени Пушкина появился новый детский автогородок с автозаправкой. Об этом заявила мэр города Наталья Котова, отметив, что аттракцион заработает благодаря компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

«Компания „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ оборудовала в саду имени Пушкина детский автогородок с заправочной станцией. Сейчас площадка работает в тестовом режиме, но уже на следующей неделе юные автолюбители смогут здесь играть и изучать правила дорожного движения», — написала в своем telegram-канале Котова.

Мэр отметила, что данный проект — это пример неравнодушного отношения бизнеса к юным жителям Челябинска. Котова подчеркнула, что администрация города всегда открыта для подобных предложений.

«Компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» оборудовала в саду имени Пушкина детский автогородок с заправочной станцией
Фото:
Сейчас площадка работает в тестовом режиме
Фото:
На следующей неделе юные автолюбители смогут играть и изучать правила дорожного движения
Фото:

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В Челябинске в городском саду имени Пушкина появился новый детский автогородок с автозаправкой. Об этом заявила мэр города Наталья Котова, отметив, что аттракцион заработает благодаря компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». «Компания „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ оборудовала в саду имени Пушкина детский автогородок с заправочной станцией. Сейчас площадка работает в тестовом режиме, но уже на следующей неделе юные автолюбители смогут здесь играть и изучать правила дорожного движения», — написала в своем telegram-канале Котова. Мэр отметила, что данный проект — это пример неравнодушного отношения бизнеса к юным жителям Челябинска. Котова подчеркнула, что администрация города всегда открыта для подобных предложений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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