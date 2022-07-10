Власти ХМАО определились со схемой осенних выборов

Один день голосования при десятидневной досрочке Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Осенние выборы в Югре пройдут по традиционному сценарию, ограничившись единым днем голосования, который в 2022 году выпадает на 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме ХМАО.

«У нас один день голосования, 11 сентября. При этом на муниципальных выборах, с учетом того, что у нас не применяется „мобильный избиратель“ (голосовать можно только по месту прописки — прим. URA.RU), он на местных выборах вообще не применяется, то законодательством будет предусмотрено, что будет досрочное десятидневное голосование в помещениях участковых комиссий», — пояснила заместитель председателя Избирательной комиссии ХМАО Ксения Дмитриева.

В плане подготовки осенних выборов среди их организаторов впервые утвержден департамент гражданской защиты населения Югры. Также впервые власти обязали провести на участках пожарно-тактические учения МЧС и отработать действия членов избиркомов в случае срочной эвакуации.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Югре пройдут выборы в 10 муниципалитетах. Жители региона будут избирать новых глав поселений и местных депутатов.