10 июля 2022
09 июля 2022

Власти ХМАО определились со схемой осенних выборов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, голосование, кабинка для голосования, выборы 2021
Один день голосования при десятидневной досрочке Фото:

Осенние выборы в Югре пройдут по традиционному сценарию, ограничившись единым днем голосования, который в 2022 году выпадает на 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме ХМАО.

«У нас один день голосования, 11 сентября. При этом на муниципальных выборах, с учетом того, что у нас не применяется „мобильный избиратель“ (голосовать можно только по месту прописки — прим. URA.RU), он на местных выборах вообще не применяется, то законодательством будет предусмотрено, что будет досрочное десятидневное голосование в помещениях участковых комиссий», — пояснила заместитель председателя Избирательной комиссии ХМАО Ксения Дмитриева.

В плане подготовки осенних выборов среди их организаторов впервые утвержден департамент гражданской защиты населения Югры. Также впервые власти обязали провести на участках пожарно-тактические учения МЧС и отработать действия членов избиркомов в случае срочной эвакуации.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Югре пройдут выборы в 10 муниципалитетах. Жители региона будут избирать новых глав поселений и местных депутатов.

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Осенние выборы в Югре пройдут по традиционному сценарию, ограничившись единым днем голосования, который в 2022 году выпадает на 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме ХМАО. «У нас один день голосования, 11 сентября. При этом на муниципальных выборах, с учетом того, что у нас не применяется „мобильный избиратель“ (голосовать можно только по месту прописки — прим. URA.RU), он на местных выборах вообще не применяется, то законодательством будет предусмотрено, что будет досрочное десятидневное голосование в помещениях участковых комиссий», — пояснила заместитель председателя Избирательной комиссии ХМАО Ксения Дмитриева. В плане подготовки осенних выборов среди их организаторов впервые утвержден департамент гражданской защиты населения Югры. Также впервые власти обязали провести на участках пожарно-тактические учения МЧС и отработать действия членов избиркомов в случае срочной эвакуации. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Югре пройдут выборы в 10 муниципалитетах. Жители региона будут избирать новых глав поселений и местных депутатов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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