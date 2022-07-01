В Нижневартовске мужчина выпал из окна

Пострадавший от падения из окна доставлен в реанимацию (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске из окна жилого дома по улице Омской, выпал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«От диспетчера скорой помощи в дежурную часть поступило сообщение о том, что по улице Омская дом 62 из окна дома выпал мужчина. По прибытию установлен гражданин 1988 года рождения», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе полиции.

На момент обнаружения мужчина был жив, с места происшествия его увезли в реанимацию. По данным полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Корреспондент URA.RU направил запрос о состоянии здоровья пострадавшего в департамент здравоохранения ХМАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске из окна второго этажа выпал ребенок. В результате падения ребенок получил ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.