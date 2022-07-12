Свердловский завод искусственно снизил цены из-за санкций

12 июля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

После ухода иностранной компании с российского рынка свердловский завод начал искусственно снижать цены на свои товары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Камышловский кожевенный завод (Камышлов, Свердловская область) искусственно снижает цены на свои товары на неопределенный срок. Как рассказали сотрудники предприятия, теперь кожа на предприятии дешевле, чем у большинства магазинов. «Химия компании STAHL не едет в Россию. У нас лично запасов хватит на год—полтора, чем вряд ли кто-то еще может похвастаться. И у нас есть время постараться наладить поставки химии через третьи страны. Однако мы закупили химию STAHL по курсу евро 150 рублей. И поэтому долго держать сниженные цены не сможем», — рассказали на заводе. При этом отмечается, что большинство производителей начали постепенно переходить на турецкую и индийскую химию. «Качество готовой кожи, возможно, будет другое. Поживем — увидим», — подытожили там. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, цель санкций — отмена страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Камышловский кожевенный завод (Камышлов, Свердловская область) искусственно снижает цены на свои товары на неопределенный срок. Как рассказали сотрудники предприятия, теперь кожа на предприятии дешевле, чем у большинства магазинов. «Химия компании STAHL не едет в Россию. У нас лично запасов хватит на год—полтора, чем вряд ли кто-то еще может похвастаться. И у нас есть время постараться наладить поставки химии через третьи страны. Однако мы закупили химию STAHL по курсу евро 150 рублей. И поэтому долго держать сниженные цены не сможем», — рассказали на заводе. При этом отмечается, что большинство производителей начали постепенно переходить на турецкую и индийскую химию. «Качество готовой кожи, возможно, будет другое. Поживем — увидим», — подытожили там. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, цель санкций — отмена страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.