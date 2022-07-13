Поезд загорелся на маршруте в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, грузовой поезд, сырье для металлургии
В результате пожара никто не постадал Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Локомотив грузового поезда загорелся на Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области. Он следовал по маршруту Оренбург-Карталы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Установлено, что 13 июля на станции Сара Южно-Уральской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда следовавшего по маршруту Оренбург-Карталы. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Проверкой инцидента займется Орская транспортная прокуратура. Ей предстоит установить, соблюдено ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Локомотив грузового поезда загорелся на Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области. Он следовал по маршруту Оренбург-Карталы, сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Установлено, что 13 июля на станции Сара Южно-Уральской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда следовавшего по маршруту Оренбург-Карталы. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено», — говорится в сообщении ведомства. По данным прокуратуры, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Проверкой инцидента займется Орская транспортная прокуратура. Ей предстоит установить, соблюдено ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...