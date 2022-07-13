В результате пожара никто не постадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Локомотив грузового поезда загорелся на Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области. Он следовал по маршруту Оренбург-Карталы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Установлено, что 13 июля на станции Сара Южно-Уральской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда следовавшего по маршруту Оренбург-Карталы. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Проверкой инцидента займется Орская транспортная прокуратура. Ей предстоит установить, соблюдено ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.