Челябинский застройщик заявил о скором заселении дольщиков в поселке «Западный»

Застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» заявил, что дольщики в челябинском поселке «Западный» скоро смогут заехать в свои квартиры. Об этом URA.RU сообщили в компании.
«Получено официальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время застройщик осуществляет комплекс работ по благоустройству придомовой территории, направленных на создание комфортной среды проживания. Подрядная организация выполняет работы по чистовой отделке квартир. Часть работ ведется в рамках рекламации по ранее выполненным объемам, подрядчику выданы предписания на устранение замечаний перед заселением жителей», — сообщил представитель застройщика.
Ранее в пресс-службе СКР заявили о поручении главы ведомства Александра Бастрыкина о результатах расследования дела, возбужденного из-за нарушения прав дольщиков. Ведомство сообщало, что, несмотря на ввод объектов в эксплуатацию в декабре прошлого года, до настоящего времени внутренняя отделка помещений не выполнена, запуск коммуникаций не произведен, прилегающая территория не благоустроена. В результате срок выдачи ключей постоянно переносится, дольщики вынуждены арендовать другое жилье за свой счет.
По информации застройщика, ситуация улучшается. Скоро жильцы смогут заехать в свои квартиры. «Флай Плэнинг Партнерс» строит дома в поселке Западный в жилом комплексе «Твоя привилегия». В 2025 году поселок вышел из состава Сосновского района и вошел в состав Челябинска.
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