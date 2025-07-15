15 июля 2025

Челябинский застройщик заявил о скором заселении дольщиков в поселке «Западный»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы заедут в квартиры в новом районе
Челябинцы заедут в квартиры в новом районе Фото:

Застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» заявил, что дольщики в челябинском поселке «Западный» скоро смогут заехать в свои квартиры. Об этом URA.RU сообщили в компании.

«Получено официальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время застройщик осуществляет комплекс работ по благоустройству придомовой территории, направленных на создание комфортной среды проживания. Подрядная организация выполняет работы по чистовой отделке квартир. Часть работ ведется в рамках рекламации по ранее выполненным объемам, подрядчику выданы предписания на устранение замечаний перед заселением жителей», — сообщил представитель застройщика.

Ранее в пресс-службе СКР заявили о поручении главы ведомства Александра Бастрыкина о результатах расследования дела, возбужденного из-за нарушения прав дольщиков. Ведомство сообщало, что, несмотря на ввод объектов в эксплуатацию в декабре прошлого года, до настоящего времени внутренняя отделка помещений не выполнена, запуск коммуникаций не произведен, прилегающая территория не благоустроена. В результате срок выдачи ключей постоянно переносится, дольщики вынуждены арендовать другое жилье за свой счет.

По информации застройщика, ситуация улучшается. Скоро жильцы смогут заехать в свои квартиры. «Флай Плэнинг Партнерс» строит дома в поселке Западный в жилом комплексе «Твоя привилегия». В 2025 году поселок вышел из состава Сосновского района и вошел в состав Челябинска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» заявил, что дольщики в челябинском поселке «Западный» скоро смогут заехать в свои квартиры. Об этом URA.RU сообщили в компании. «Получено официальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время застройщик осуществляет комплекс работ по благоустройству придомовой территории, направленных на создание комфортной среды проживания. Подрядная организация выполняет работы по чистовой отделке квартир. Часть работ ведется в рамках рекламации по ранее выполненным объемам, подрядчику выданы предписания на устранение замечаний перед заселением жителей», — сообщил представитель застройщика. Ранее в пресс-службе СКР заявили о поручении главы ведомства Александра Бастрыкина о результатах расследования дела, возбужденного из-за нарушения прав дольщиков. Ведомство сообщало, что, несмотря на ввод объектов в эксплуатацию в декабре прошлого года, до настоящего времени внутренняя отделка помещений не выполнена, запуск коммуникаций не произведен, прилегающая территория не благоустроена. В результате срок выдачи ключей постоянно переносится, дольщики вынуждены арендовать другое жилье за свой счет. По информации застройщика, ситуация улучшается. Скоро жильцы смогут заехать в свои квартиры. «Флай Плэнинг Партнерс» строит дома в поселке Западный в жилом комплексе «Твоя привилегия». В 2025 году поселок вышел из состава Сосновского района и вошел в состав Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...