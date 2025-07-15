15 июля 2025

В Челябинске на северо-западе построят новый жилой комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне, где построят ЖК, хорошо развита инфраструктура
В микрорайоне, где построят ЖК, хорошо развита инфраструктура Фото:

В Курчатовском районе Челябинска в новом микрорайоне 51А застройщик возведет новый ЖК, состоящий из четырех высотных многоквартирных жилых домов. Проект одобрила экспертная организация «Маг экспертиза», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство четырех многоквартирных домов в Курчатовском районе Челябинска на Краснопольской площадке №1, жилой район №11, микрорайон 51А. Экспертная организация „Маг экспертиза“, застройщик — „Сириус“», — сообщается на сайте.

Ранее застройщик «Сириус» уже построил новый ЖК в микрорайоне Парковый на северо-западе. Всего в границах улиц генерала Мартынова, Маршала Чуйкова, Лобырина и профессора Благих девелопером было возведено шесть высотных многоквартирных жилых домов. Там хорошо развита инфраструктура. Рядом расположены школы, магазины и торговые комплексы, а также остановки общественного транспорта.

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В Курчатовском районе Челябинска в новом микрорайоне 51А застройщик возведет новый ЖК, состоящий из четырех высотных многоквартирных жилых домов. Проект одобрила экспертная организация «Маг экспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Строительство четырех многоквартирных домов в Курчатовском районе Челябинска на Краснопольской площадке №1, жилой район №11, микрорайон 51А. Экспертная организация „Маг экспертиза“, застройщик — „Сириус“», — сообщается на сайте. Ранее застройщик «Сириус» уже построил новый ЖК в микрорайоне Парковый на северо-западе. Всего в границах улиц генерала Мартынова, Маршала Чуйкова, Лобырина и профессора Благих девелопером было возведено шесть высотных многоквартирных жилых домов. Там хорошо развита инфраструктура. Рядом расположены школы, магазины и торговые комплексы, а также остановки общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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