Капитан магнитогорского «Металлурга» откровенно высказался по поводу отстранения российских хоккеистов

Капитан хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска Егор Яковлев выразил сожаление по поводу отсутствия российской сборной на международных хоккейных турнирах из-за продолжающейся дисквалификации. Он подчеркнул, что особенно негативно последствия сказываются на молодых спортсменах.
«С таким сложно свыкнуться или смириться. Спорт должен быть вне политики — об этом мы уже говорили не раз и можно повторить снова. Жалко ребят, которые не смогли пока ощутить атмосферу таких крупных турниров. Особенно за молодых ребят обидно, которые остались без молодежного и юниорского чемпионатов мира», — рассказал Яковлев в интервью «Известиям».
Яковлев отметил, что вызывает сожаление и ситуация с опытными хоккеистами, лишенными возможности выступать на Олимпийских играх и других крупных турнирах, шанс поучаствовать в которых зачастую выпадает спортсмену лишь однажды за всю карьеру. По его словам, причиной отстранения стали не спортивные факторы, что он считает несправедливым. Яковлев выразил надежду на то, что в ближайшем будущем спортивные принципы будут соблюдаться не только на словах, но и на практике, а спорт окончательно выйдет за рамки политических разногласий.
Егор Яковлев является чемпионом мира в составе сборной России в 2014 году, а также завоевывал олимпийское золото в Пхенчхане в 2018 году и серебро Олимпиады-2022 в Пекине. На клубном уровне защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина — в составе СКА (2017) и магнитогорского «Металлурга» (2024).
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